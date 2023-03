Felipe Melo | ennesima follia | espulso per rissa senza toccare il pallone!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ???? #FelipeMelo quasi come #Kean : espulso in due minuti e minacce all’arbitro #LBDV #LeBombeDiVlad #News - tobarwi : RT @CB_Ignoranza: La partita di Felipe Melo contro il Flamengo: 88’ Entra in campo; 89’ Parte una rissa in cui si getta senza troppi indug… - sportmediaset : Felipe perde il Melo ma non il vizio: espulsione record in Fla-Flu VIDEO #felipemelo #brasile #espulso - cristian90ax : RT @CB_Ignoranza: La partita di Felipe Melo contro il Flamengo: 88’ Entra in campo; 89’ Parte una rissa in cui si getta senza troppi indug… - davidezanna98 : @CB_Ignoranza La rissa Felipe Melo - Vidal è pura poesia?? -

ROMA -torna a far parlare di sé dopo il derby tra il Flamengo e la Fluminense . L'ex centrocampista di Juve e Inter , entrato al 90', al 92' è stato espulso per un rissa tra le due squadre, non ..., centrocampista ex Fiorentina, Juventus e Inter è stato al centro di un nuovo simpatico 'record'. Il giocatore è stato espulso senza aver ancora toccato il pallone, nell'undicesima ...In Serie A abbiamo visto nello scorso weekend il rosso lampo di Kean in Roma - Juventus. Qualcosa di simile è avvenuto anche in Brasile nel match tra Flamengo e Fluminense . Protagonista, ex volto noto di diversi club italiani. Il centrocampista brasiliano è entrato a gara in corso ma dopo pochi secondi di gioco, a causa di una mischia, è stato punti col cartellino rosso ...

