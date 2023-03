Fedez, la terribile rivelazione del medico: cosa sta succedendo (Di venerdì 10 marzo 2023) Personaggi Tv. Fedez, ancora una volta, apre un portale spazio temporale in cui vengono richiuse tutti quei temi che nessuno vuole affrontare. Questa volta non è il Codacons ma è la salute mentale che ancora una volta si abbatte su di lui in modo negativo. Dopo il Festival di Sanremo il rapper, confessa di non essere stato bene a causa della sospensione improvvisa di uno psicofarmaco, manifestando la necessità di dedicarsi ora alla cura della sua salute mentale. Leggi anche: Fedez, critiche dopo le sue parole: “Non ce lo deve dire lui quando serve l’antidepressivo” Leggi anche: Fedez, commenti choc dopo il suo ritorno sui social Fedez e la salute mentale Fedez torna sui social qualche giorno fa a spiegare il motivo del suo mese di assenza sui social. Infatti il rapper dopo il tumultuoso ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 marzo 2023) Personaggi Tv., ancora una volta, apre un portale spazio temporale in cui vengono richiuse tutti quei temi che nessuno vuole affrontare. Questa volta non è il Codacons ma è la salute mentale che ancora una volta si abbatte su di lui in modo negativo. Dopo il Festival di Sanremo il rapper, confessa di non essere stato bene a causa della sospensione improvvisa di uno psicofarmaco, manifestando la necessità di dedicarsi ora alla cura della sua salute mentale. Leggi anche:, critiche dopo le sue parole: “Non ce lo deve dire lui quando serve l’antidepressivo” Leggi anche:, commenti choc dopo il suo ritorno sui sociale la salute mentaletorna sui social qualche giorno fa a spiegare il motivo del suo mese di assenza sui social. Infatti il rapper dopo il tumultuoso ...

