Federico Chiesa condizioni fisiche preoccupanti, ansia per la Juventus (Di venerdì 10 marzo 2023) Federico Chiesa condizioni fisiche altalenanti. Ieri non è uscito col sorriso il calciatore, dopo aver accusato un dolore nel corso del match di Europa League contro il Friburgo vinto per una rete a zero grazie alla splendida incornata di Angel Di Maria in stato di grazia. E pensare che Allegri lo aveva centellinato facendolo entrare ... TAG24.

