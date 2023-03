Federica Aversano, ex tronista di Uomini e Donne, denunciata per stalking dall’ex: Ma ho chiarito tutto (Di venerdì 10 marzo 2023) Federica Aversano, l’ex tronista del programma “Uomini e Donne” indagata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per stalking dopo la denuncia dell’ex compagno, interviene sulla vicenda attraverso una nota diffusa dai suoi legali (gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo), in cui si difende dalle accuse, parla di “accuse infamanti” e si dice “sorpresa” dalla denuncia dell’ex. “Ma dopo un primo momento di smarrimento – spiega – ho riacquistato la serenità e ora sono pronta a difendermi senza tregua, anche se non è mia abitudine portare in piazza le mie vicende private. Il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Oriana Zona, cui è stato affidato il fascicolo, mi ha interrogato e a lei ho chiarito, passaggio per passaggio, quello che era accaduto tra me e il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023), l’exdel programma “” indagata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere perdopo la denuncia dell’ex compagno, interviene sulla vicenda attraverso una nota diffusa dai suoi legali (gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo), in cui si difende dalle accuse, parla di “accuse infamanti” e si dice “sorpresa” dalla denuncia dell’ex. “Ma dopo un primo momento di smarrimento – spiega – ho riacquistato la serenità e ora sono pronta a difendermi senza tregua, anche se non è mia abitudine portare in piazza le mie vicende private. Il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Oriana Zona, cui è stato affidato il fascicolo, mi ha interrogato e a lei ho, passaggio per passaggio, quello che era accaduto tra me e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #uominiedonne, Federica Aversano parla dopo la denuncia per stalking del suo ex compagno: “Sono io la vittima di qu… - ilmessaggeroit : Federica Aversano denunciata per stalking dall'ex compagno, l'ex tronista di Uomini e Donne si difende: «Sono io la… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Federica Aversano parla della denuncia mossa contro di lei dall’ex compagno e padre di suo figlio. Con un comunicato l’ex tron… - rep_napoli : Ex 'tronista' indagata per stalking, Federica Aversano: 'Accuse infamanti' [aggiornamento delle 13:14] - fanpage : Federica Aversano parla della denuncia mossa contro di lei dall’ex compagno e padre di suo figlio. Con un comunicat… -