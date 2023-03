Fedele: “Meret non mi piace: non ha personalità. In Serie A è terzo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Enrico Fedele dichiara che Meret non gli piace perché non ha personalità e ritiene che in Serie A è il terzo più forte Enrico Fedele, esprime la sua opinione su Alex Meret. Ai microfoni di Radio Marte, l’opinionista sportivo dichiara: “Alex Meret non mi piace perché non ha grande personalità, io ho sempre avuto portieri che facessero fare agli altri ciò che gli altri, da soli, non potevano vedere, nel senso che il portiere è un regista arretrato che gode di una visuale privilegiata e deve dare direttive ai compagni di squadra. Sul gol di Vecino in Napoli-Lazio, però, non poteva fare nulla. Era anche leggermente coperto. Una bella dimostrazione di spinta, la sua, ma se c’è stata un’ingenuità, c’è stata ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Enricodichiara chenon gliperché non hae ritiene che inA è ilpiù forte Enrico, esprime la sua opinione su Alex. Ai microfoni di Radio Marte, l’opinionista sportivo dichiara: “Alexnon miperché non ha grande, io ho sempre avuto portieri che facessero fare agli altri ciò che gli altri, da soli, non potevano vedere, nel senso che il portiere è un regista arretrato che gode di una visuale privilegiata e deve dare direttive ai compagni di squadra. Sul gol di Vecino in Napoli-Lazio, però, non poteva fare nulla. Era anche leggermente coperto. Una bella dimostrazione di spinta, la sua, ma se c’è stata un’ingenuità, c’è stata ...

