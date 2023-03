Fed verso taglio tassi 0 | 25% entro la fine dell' anno

(Di venerdì 10 marzo 2023) L'andamento degli swap dopo i dati sul mercato del lavoro americano indicano che la Fed probabilmente non alzerà idi interesseo 0,50% in marzo come inizialmente previsto e suggeriscono un ...

L'andamento degli swap dopo i dati sul mercato del lavoro americano indicano che laprobabilmente non alzerà i tassi di interesse dello 0,50% in marzo come inizialmente previsto e suggeriscono un taglio del costo del denaro di 25 punti base entro la fine dell'anno. ....50% - ma noi siamo scettici al riguardo; eppure potremmo facilmente vedere i tassi terminali della Bce continuare a convergerela BoE/o il mercato iniziare a prezzare un ritmo piu' veloce ...I timori per una recessione Usa, 'indotta' dalla Federal Reserve attraverso nuovi aumenti dei tassi per raffreddare l'inflazione, spingonoil basso il prezzo del petrolio. Il greggio Wti del Texas perde l'1,12% a 74,87 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord lascia sul terreno lo 0,8% a 80,92 dollari. .

Su base annua, è superiore del 4,6%. La grande domanda per i mercati è se questo rapporto sulla disoccupazione spingerà la Fed verso un ampio aumento del tasso di mezzo punto o se la convincerà a ...L'andamento degli swap dopo i dati sul mercato del lavoro americano indicano che la Fed probabilmente non alzerà i tassi di interesse dello 0,50% in marzo come inizialmente previsto e suggeriscono un ...