Fascismo | Tosi | “Mussolini ha fatto cose buone? Sì | le riforme”

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sul, ci sono giudizi giustamente molto negativi su leggi razziali, sull’alleanza con Hitler, sull’ingresso in guerra. Altrettanto onestamente si può dire che Benito, prima di tutti i disastri da dittatore, abbiaaddirittura moderne per l’epoca”. Flavio, deputato di Forza Italia ed ex sindaco leghista di Verona, a Tagadà su La7 risponde così alle domande sulle dichiarazioni rilasciate pochi giorni fa a Un giorno da Pecora. “Il contesto è quello di Un giorno da pecora, una trasmissione un po’ birichina. Ho ripensato a quando Bossi disse ‘è uno stronzo, ha riempito la Lega di fascista a Verona’. In trasmissione mi hanno chiesto se mi sentissi più stronzo o più fascista, ho risposto che mi sento un po’ più stronzo… Quando ero ...

'Essere fascisti non è reato. E' l'apologia di ad esserlo': parole di Flavio, ex leghista, ex sindaco di Verona e oggi deputato di Forza Italia. 'Bossi mi disse che ero uno stronzo e che avevo portato nella Lega i fascisti E io gli ...

Dice di sentirsi ancora «leghista, federalista, autonomista», come invece «non lo è più la Lega», di cui pure è stato segretario veneto. Ma ora Flavio Tosi è un deputato di Forza Italia e del suo pres ...Il deputato di Forza Italia ed ex sindaco di Verona ospite su Rai Radio1 «Dormo con la pistola, sparerei se qualcuno entrasse in camera di notte». Lo ha detto Flavio Tosi, deputato di Forza Italia ed ...