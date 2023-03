Fantacalcio | su quali difensori e portieri puntare per il weekend? I consigli per subire meno gol

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si aprirà con Spezia-Inter la 26ma giornata di Serie A con la sfida del Picco in programma questa sera, venerdì 10 marzo, alle 20.45. In ottica, il pacchetto arretrato nerazzurro potrebbe risultare un’ottima scelta: i bianconeri stanno avendo difficoltà a trovare la via della rete con Acerbi che rappresenta una sicurezza e Darmian che, anche da braccetto della difesa a tre, potrebbe portare anche qualche bonus. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva OraTra i pali, alternativi a Onana potrebbero essere Silvestri dell’Udinese e soprattutto Milinkovic-Savic del Torino. I bianconeri hanno frenato, ma hanno una buona solidità difensiva e l’estremo difensore sta sfoderando prestazioni brillanti, mentre l’Empoli fatica a pungere. La squadra di Juric, invece, tradizionalmente ...

Consigli Fantacalcio, 26ª giornata di Serie A: quali giocatori schierare Kickest

In ottica fantacalcio, il pacchetto arretrato nerazzurro potrebbe ... sin qui protagonista di una stagione un po’ sottotono. Chi invece sta vivendo una stagione ottima è il terzetto titolare ...La Serie A è pronta a ritornare questa sera: a scendere in campo, per aprire la 26ma giornata della massima serie, ci saranno al Picco lo Spezia di Semplici e l’Inter d’Inzaghi. Il turno attuale termi ...