Fan-zone per i tifosi del Napoli al Maradona? C’è la decisione della Questura! (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle ultime ore si è parlato molto delle richieste da parte del tifo organizzato azzurro di avere maggiore libertà sugli spalti del Maradona. I tifosi del Napoli lamentano una situazione a loro dire troppo stringente nelle curve e hanno chiesto qualche accorgimento al regolamento d’uso in vigore allo stadio o qualche modifica come l’istituzione di una fan-zone. Le proteste dei tifosi del Napoli Una situazione che aveva fatto innervosire particolarmente il tifo organizzato del Napoli sono i fatti avvenuti durante la sfida contro la Lazio, in cui dal settore ospiti è piovuto di tutto ad indirizzo dei tifosi del Napoli. Un ragazzo è stato anche ferito dal lancio di una bomba carta, mentre nei settori riservati ai ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle ultime ore si è parlato molto delle richieste da parte del tifo organizzato azzurro di avere maggiore libertà sugli spalti del. Idellamentano una situazione a loro dire troppo stringente nelle curve e hanno chiesto qualche accorgimento al regolamento d’uso in vigore allo stadio o qualche modifica come l’istituzione di una fan-. Le proteste deidelUna situazione che aveva fatto innervosire particolarmente il tifo organizzato delsono i fatti avvenuti durante la sfida contro la Lazio, in cui dal settore ospiti è piovuto di tutto ad indirizzo deidel. Un ragazzo è stato anche ferito dal lancio di una bomba carta, mentre nei settori riservati ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, la Questura non accontenta le Curve: niente fan-zone e bandiere solo a norma, i controlli saranno… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, la Questura non accontenta le Curve: niente fan-zone e bandiere solo a norma, i controlli saranno… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli, la Questura non accontenta le Curve: niente fan-zone e bandiere solo a norma, i controlli saranno… - apetrazzuolo : IL MATTINO - Napoli, la Questura non accontenta le Curve: niente fan-zone e bandiere solo a norma, i controlli sara… - napolimagazine : IL MATTINO - Napoli, la Questura non accontenta le Curve: niente fan-zone e bandiere solo a norma, i controlli sara… -

Divieto tifosi Eintracht: a Napoli rischio regolamento di conti dopo gli scontri dell'andata (Corsport) La seconda considerazione riguardava il fatto che la maggior parte dei fan tedeschi (circa 1600 su ...del flusso e un innalzamento a livelli preoccupanti del rischio di guerriglie in varie zone della ... Chanel Totti shock: arriva una frecciatina contro Noemi Bocchi ...Totti ha potuto conoscere Noemi perchè insieme al padre hanno trascorso diverse vacanze in zone ... Anche se l'ultima story pubblicata da Chanel ha fatto pensare a molti fan che ci fosse una presunta ... Sold out da primato per Eurovision Song Contest ... ricordando che le serate saranno trasmesse in tv e che durante quella settimana ci saranno in città vari eventi, tra cui un festival culturale e una fan zone dell'Eurovision, che può ospitare fino a ... La seconda considerazione riguardava il fatto che la maggior parte deitedeschi (circa 1600 su ...del flusso e un innalzamento a livelli preoccupanti del rischio di guerriglie in variedella ......Totti ha potuto conoscere Noemi perchè insieme al padre hanno trascorso diverse vacanze in... Anche se l'ultima story pubblicata da Chanel ha fatto pensare a moltiche ci fosse una presunta ...... ricordando che le serate saranno trasmesse in tv e che durante quella settimana ci saranno in città vari eventi, tra cui un festival culturale e unadell'Eurovision, che può ospitare fino a ... Il Mattino - Niente fan-zone fino a fine stagione e non solo: la ... CalcioNapoli24 Roma-Juventus, Olimpico sold-out. Cancelli aperti alle 18.15 (COMUNICATO) In occasione della sfida contro la Juventus, l’Olimpico sarà sold-out. Tutte le info per chi domani andrà allo stadio Roma-Juventus sold-out. Domani alle 20.45 il big match della venticinquesima giorn ... In occasione della sfida contro la Juventus, l’Olimpico sarà sold-out. Tutte le info per chi domani andrà allo stadio Roma-Juventus sold-out. Domani alle 20.45 il big match della venticinquesima giorn ...