Fame nervosa addio con coaching emotivo e agopuntura (Di venerdì 10 marzo 2023) Pexels Photo Non sempre mangiamo per soddisfare l’appetito. Spesso, infatti, si tratta di la Fame nervosa, che spinge molti a utilizzare il cibo per alleviare stress, ansia, tristezza, solitudine o noia. La chiamano “emotional eating”: una sensazione di appetito travolgente, che non dipende da un bisogno fisiologico o dal semplice atto del nutrirsi, ma è un “fenomeno” che si scatena quando subentra un disagio o si sente l’esigenza di colmare un vuoto. E gestire le emozioni spiacevoli diventa troppo. Non sempre, però, si è consapevoli della natura della propria Fame e ci si trova a doverne pagare il prezzo non solo con un banale aumento di peso, ma anche con la spiacevole sensazione di essersi abbuffati senza davvero provarne piacere. Senza contare che la Fame nervosa innesca delle emozioni secondarie ... Leggi su amica (Di venerdì 10 marzo 2023) Pexels Photo Non sempre mangiamo per soddisfare l’appetito. Spesso, infatti, si tratta di la, che spinge molti a utilizzare il cibo per alleviare stress, ansia, tristezza, solitudine o noia. La chiamano “emotional eating”: una sensazione di appetito travolgente, che non dipende da un bisogno fisiologico o dal semplice atto del nutrirsi, ma è un “fenomeno” che si scatena quando subentra un disagio o si sente l’esigenza di colmare un vuoto. E gestire le emozioni spiacevoli diventa troppo. Non sempre, però, si è consapevoli della natura della propriae ci si trova a doverne pagare il prezzo non solo con un banale aumento di peso, ma anche con la spiacevole sensazione di essersi abbuffati senza davvero provarne piacere. Senza contare che lainnesca delle emozioni secondarie ...

