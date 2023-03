Facci sbugiarda le femministe: tutte le bufale sull’8 marzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Servono poche righe a Filippo Facci per smontare pezzo per pezzo tutta la brodosa retorica giornalistica e delle femministe sull’8 marzo, festa delle donne, quel fiume di inchiostro speso per correre dietro alle isterie delle varie “Non una di meno” (sì, quelle che fanno lo “sciopero transfemminista”). Poche parole per spiegare che sì, ogni femminicidio e ogni violenza domestica sono un dramma, che occorre combattere le aggressioni in ogni loro forma, però suvvia: i numeri tutto dicono tranne che l’Italia si trovi di fronte ad una emergenza per il genere femminile (sempre che si possa ancora dire). “Dati del Viminale – scrive Facci su Libero – nel 1990 gli omicidi in Italia furono 3.012, nel 2007 furono 632, l’anno scorso 309. Domanda: esiste una giornata nazionale in cui rilevare questa buona notizia? ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 10 marzo 2023) Servono poche righe a Filippoper smontare pezzo per pezzo tutta la brodosa retorica giornalistica e delle, festa delle donne, quel fiume di inchiostro speso per correre dietro alle isterie delle varie “Non una di meno” (sì, quelle che fanno lo “sciopero transfemminista”). Poche parole per spiegare che sì, ogni femminicidio e ogni violenza domestica sono un dramma, che occorre combattere le aggressioni in ogni loro forma, però suvvia: i numeri tutto dicono tranne che l’Italia si trovi di fronte ad una emergenza per il genere femminile (sempre che si possa ancora dire). “Dati del Viminale – scrivesu Libero – nel 1990 gli omicidi in Italia furono 3.012, nel 2007 furono 632, l’anno scorso 309. Domanda: esiste una giornata nazionale in cui rilevare questa buona notizia? ...

