F1 | l’addio di David Sanchez in Ferrari è l’ammissione di un progetto sbagliato della SF-23?

Particolari che possono voler dire molto. Nel corso dei test pre-season di F1 in Bahrain si era notato il fitto conciliabolo tra Charles Leclerc e David Sanchez, Chief Engineer e Head of Vehicle Concept della Scuderia Ferrari. Nell'espressione del monegasco era evidente l'insoddisfazione per una monoposto che, dai dati al simulatore, avrebbe dovuto rendere in un modo e invece aveva reso in un altro a Sakhir. Sanchez cercava, probabilmente, di spiegare alcuni aspetti al pilota del Principato, ma alla fine della fiera è stato proprio lui a lasciare la Rossa poco dopo il primo round del Mondiale 2023 di F1 che non ha dato riscontri confortanti al Cavallino Rampante. Le dimissioni dell'ormai ex tecnico di Maranello portano a tante domande e una su tutte è la seguente: ...

Disastro Ferrari, la grande fuga di Sanchez: tutti gli scenari dopo l'addio Si è dimesso David Sanchez, che per chi segue con passione Formula 1 e Ferrari non ha bisogno di presentazioni. Chi invece osserva con distacco potrebbe non conoscerne il nome, che qui racchiudiamo in una manciata ... Ferrari addio Sanchez, probabile una soluzione interna - FormulaPassion ...interna a tappe che era iniziata in off - season con l' ingaggio ... Stavolta il nome che è saltato è stato quello di David Sanchez , ... Sanchez addio, lo aspetta la McLaren '[…] la Ferrari al ...