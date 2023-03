F1, Ivan Capelli: “Ferrari? Confermata la mia idea. Red Bull superiore con il genio Newey” (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lunga rincorsa. Calato il sipario sul primo dei 23 GP della stagione di F1, il circuito del Bahrain ha messo la propria sentenza: Red Bull forte, anzi, fortissima. La prestazione dei due alfieri di Milton Keynes, Max Verstappen e Sergio Perez, è stata tale da annichilire la concorrenza. Ferrari, da questo punto di vista, deve leccarsi le ferite perché si sono palesati sia problemi di prestazione che di affidabilità, come testimoniano il 4° posto dello spagnolo Carlos Sainz a quasi 50? da Verstappen e il ritiro del 41° giro del monegasco Charles Leclerc. Per fare una valutazione su quanto è accaduto in questo primo atto iridato ci siamo rivolti a Ivan Capelli, ex pilota di alto livello in F1, da tempo coinvolto nella comunicazione televisiva del Circus, prima ai microfoni della RAI, e ora commentatore della squadra ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lunga rincorsa. Calato il sipario sul primo dei 23 GP della stagione di F1, il circuito del Bahrain ha messo la propria sentenza: Redforte, anzi, fortissima. La prestazione dei due alfieri di Milton Keynes, Max Verstappen e Sergio Perez, è stata tale da annichilire la concorrenza., da questo punto di vista, deve leccarsi le ferite perché si sono palesati sia problemi di prestazione che di affidabilità, come testimoniano il 4° posto dello spagnolo Carlos Sainz a quasi 50? da Verstappen e il ritiro del 41° giro del monegasco Charles Leclerc. Per fare una valutazione su quanto è accaduto in questo primo atto iridato ci siamo rivolti a, ex pilota di alto livello in F1, da tempo coinvolto nella comunicazione televisiva del Circus, prima ai microfoni della RAI, e ora commentatore della squadra ...

