F1, Fred Vasseur: “La Mercedes si sveglierà! Nelle qualifiche eravamo alla pari con Red Bull, ma va controllata la stabilità” (Di venerdì 10 marzo 2023) La Ferrari è chiamata al riscatto al secondo appuntamento della stagione di Formula 1, con il Gran Premio di Jeddah in programma la prossima settimana: in Bahrain Carlos Sainz è arrivato ai piedi del podio e Charles Leclerc è stato costretto al ritiro a causa di problemi alla vettura. Per quanto la Red Bull si sia confermata superiore, la Rossa ha senz’altro aspettative maggiori rispetto a quanto è stato raccolto lo scorso weekend; le idee di Frédéric Vasseur sono piuttosto chiare sul da farsi, per far sì che non si ripeta quanto accaduto di recente, e attenzione anche alla Mercedes. Di seguito, le parole del team principal della Rossa: “La Mercedes si sveglierà e lo farà presto. Già a Jeddah, la prossima settimana, il quadro potrebbe essere completamente diverso: il percorso è ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) La Ferrari è chiamata al riscatto al secondo appuntamento della stagione di Formula 1, con il Gran Premio di Jeddah in programma la prossima settimana: in Bahrain Carlos Sainz è arrivato ai piedi del podio e Charles Leclerc è stato costretto al ritiro a causa di problemivettura. Per quanto la Redsi sia confermata superiore, la Rossa ha senz’altro aspettative maggiori rispetto a quanto è stato raccolto lo scorso weekend; le idee di Frédéricsono piuttosto chiare sul da farsi, per far sì che non si ripeta quanto accaduto di recente, e attenzione anche. Di seguito, le parole del team principal della Rossa: “Lasi sveglierà e lo farà presto. Già a Jeddah, la prossima settimana, il quadro potrebbe essere completamente diverso: il percorso è ...

