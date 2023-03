Ex testimone di Geova | chi era il killer di Amburgo Quella segnalazione anonima

(Di venerdì 10 marzo 2023) Apre il fuoco contro ex compagni della comunità: è strage in chiesa. Qualcuno lo denunciò: 'E' malato e pericoloso, odia i gruppi ...

Apre il fuoco contro ex compagni della comunità: è strage in chiesa. Qualcuno lo denunciò: 'E' malato e pericoloso, odia i gruppi ......9 marzo in un centro di Testimoni diad Amburgo, in Germania. Un residente ha ripreso con il telefonino i tragici momenti della sparatoria: "Vivo qui sopra - spiega Gregor Miesbach,e ...... che ha causato la morte di almeno otto persone presso la Sala del Regno della città tedesca, sarebbe un uomo tra i 30 e i 40 anni, exdi. Non era noto alle autorità e avrebbe ...

Amburgo, chi è l’ex testimone di Geova dietro la strage nel tempio: otto morti nella notte dell’orrore La Stampa

Strage in Germania. Sette persone sono state uccise e altre otto ferite a colpi di arma da fuoco, esplosi ad Amburgo in serata. Secondo quanto riporta Bild la sparatoria è avvenuta in una chiesa dei… ...ROMA – “Quattro fratelli e due sorelle sono rimasti uccisi nella sparatoria e una sorella incinta ha perso il suo bambino. Molti altri fratelli e sorelle sono stati feriti. Gli anziani locali stanno d ...