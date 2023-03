Ex concorrente del GF Vip attacca Edoardo Tavassi: chi è e che ha detto (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel corso della messa in onda di ieri del GF Vip Party, in collegamento con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge c’era anche un ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip. La persona in questione è intervenuta per esprimere il suo disappunto nei confronti di Edoardo Tavassi. Ecco di chi si tratta e che cosa ha detto. Le dure parole di un ex concorrente del GF Vip contro Edoardo Tavassi Edoardo Tavassi è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip. Il concorrente, infatti, nel bene e nel male riesce sempre a far parlare di sé. Durante la messa in onda di ieri del reality show, inoltre, il giovane è stato anche ammonito per aver adoperato un atteggiamento inopportuno lanciando per terra ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel corso della messa in onda di ieri del GF Vip Party, in collegamento con Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge c’era anche un exdi questa edizione del Grande Fratello Vip. La persona in questione è intervenuta per esprimere il suo disappunto nei confronti di. Ecco di chi si tratta e che cosa ha. Le dure parole di un exdel GF Vip controè sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip. Il, infatti, nel bene e nel male riesce sempre a far parlare di sé. Durante la messa in onda di ieri del reality show, inoltre, il giovane è stato anche ammonito per aver adoperato un atteggiamento inopportuno lanciando per terra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Signorini ha attaccato le fandom pilotate ad arte. Ma la deriva social-tossica del #GFVip è cominciata da anni. Scr… - Edy28314928 : @catadriotta @drojette Al di là del giudizio sul concorrente è palese che la squalifica non sia giusta per l’episodio del panino? - tuttopuntotv : Ex concorrente del GF Vip attacca Edoardo Tavassi: chi è e che ha detto #gfvip #gfvip7 #incorvassi - maya9097221011 : RT @Giuse_002500: In tante edizioni del GF non ho mai visto un concorrente più manipolatore, falso e doppiogiochista come Tavassi!! #gfvip… - gretaclip : RT @Giuse_002500: In tante edizioni del GF non ho mai visto un concorrente più manipolatore, falso e doppiogiochista come Tavassi!! #gfvip… -