Everything Everywhere All at Once | assurdo | autentico e con tanta improvvisazione

In primis: qual è il film più scelto Non vi sorprenderà sapere che è lo strafavoritoAll at Once . Il film dei Daniels, nominato in ben 11 categorie, è stato scelto da circa il ...Ma davveroall at once , saltando su e giù tra universi infiniti e imprevedibili vincerà come miglior film Nonostante una trama che sembra più vicina a un film Marvel che a un ...Il favorito della vigilia è il film che ha anche ottenuto il maggior numero di nomination, il caleidoscopico ottovolanteAll at Once , 11 candidature. Lo tallonano a pari meriti ...

La grande sfidante di Cate Blanchett è l'attrice protagonista del film che potrebbe avere la meglio nelle categorie principali. Nota soprattutto in passato per “La tigre e il dragone”, Michelle Yeoh è ...Da “Indiana Jones e il tempio maledetto” a “I Goonies”: per citare i film più celebri in cui ha recitato Ke Huy Quan bisogna andare agli anni Ottanta e alle sue prove di quando era poco più che un ...