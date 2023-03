Eventi, al Parco sommerso di Gaiola parte il corso di birdwatching (Di venerdì 10 marzo 2023) Al via il V corso di birdwatching nell’Area Marina Protetta Parco sommerso di Gaiola, promosso dell’Ente gestore, nell’ambito delle attività del CEA Gaiola della Rete INFEA Regionale, in collaborazione con l’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale ed in partenariato con Il corso di laurea in Scienze naturali dell’Università Federico II di Napoli, l’ASNU e l’Oasi degli Astroni, con il Patrocinio morale del Comune di Napoli. Sempre di più la piccola Area Marina Protetta cittadina si manifesta come vera e propria fucina per la riscoperta delle meraviglie del mare di Napoli anche d’inverno. Il corso infatti vuole accendere un riflettore su aspetti poco noti della Città di Napoli e della sua costa, che pullula di vita sopra e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023) Al via il Vdinell’Area Marina Protettadi, promosso dell’Ente gestore, nell’ambito delle attività del CEAdella Rete INFEA Regionale, in collaborazione con l’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale ed innariato con Ildi laurea in Scienze naturali dell’Università Federico II di Napoli, l’ASNU e l’Oasi degli Astroni, con il Patrocinio morale del Comune di Napoli. Sempre di più la piccola Area Marina Protetta cittadina si manifesta come vera e propria fucina per la riscoperta delle meraviglie del mare di Napoli anche d’inverno. Ilinfatti vuole accendere un riflettore su aspetti poco noti della Città di Napoli e della sua costa, che pullula di vita sopra e ...

