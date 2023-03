Evani: «Il Milan è solido, in Champions può dar fastidio…» (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Alberico Evani, ex calciatore e viceallenatore di Roberto Mancini in Nazionale, sulle possibilità del Milan Alberico Evani ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del Milan. PAROLE – «Maldini ha detto di aver risentito i brividi di un tempo e lo capisco: sono passati tanti anni dalle ultime Champions vissute da protagonista. Sulla carta ci sono squadre più forti ma non sempre le qualità individuali vincono sul collettivo. Se il Milan continuerà con questo coraggio, potrà giocarsela con tutti, anche con chi ha qualcosa in più. Sono sicuro che tutte le squadre, anche quelle con materiale migliore, vorranno evitare il Milan». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Alberico, ex calciatore e viceallenatore di Roberto Mancini in Nazionale, sulle possibilità delAlbericoha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del. PAROLE – «Maldini ha detto di aver risentito i brividi di un tempo e lo capisco: sono passati tanti anni dalle ultimevissute da protagonista. Sulla carta ci sono squadre più forti ma non sempre le qualità individuali vincono sul collettivo. Se ilcontinuerà con questo coraggio, potrà giocarsela con tutti, anche con chi ha qualcosa in più. Sono sicuro che tutte le squadre, anche quelle con materiale migliore, vorranno evitare il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : #Evani e il sorteggio dei quarti: #Milan mina vagante in Champions - infoitsport : Champions, Evani: 'Tutti vorranno evitare il Milan: deve continuare con questo coraggio' - infoitsport : Milan, senti Evani: 'Londra come Belgrado. La banda Pioli darà fastidio a tutti' - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Champions, Evani: 'Tutti vorranno evitare il Milan: deve continuare con questo coraggio' - OdeonZ__ : Milan, senti Evani: 'Londra come Belgrado. La banda Pioli darà fastidio a tutti' -