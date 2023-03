Europei di Tiro a Segno, Ceccarello-Sollazzo da podio: arriva il bronzo per gli Azzurri (Di venerdì 10 marzo 2023) Tallinn – Doppia medaglia per l’Italia a Tallinn (Estonia), sede degli Europei 10 metri di Tiro a Segno. Sofia Ceccarello e Danilo Dennis Sollazzo hanno conquistato il bronzo nella carabina mista. Decisivo il successo per 16-6 ai danni del duo tedesco composto da Anna Janssen e David Koenders. L’oro è andato alla Norvegia di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, che nel gold medal match ha superato gli israeliani Olga Tashtchiev e Sergey Richter (argento) con lo score di 16-10. Nel secondo bronze medal match, infine, successo netto (16-2) della Norvegia 2 di Jenny Stene e Henrik Larsen contro la Svezia di Hannah Goeransson ed Erik Ola Bjoern Sahlin. Eliminati nelle qualificazioni, infine, Martina Ziviani e Michele Bernardi, che hanno chiuso la loro gara al 26° ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 marzo 2023) Tallinn – Doppia medaglia per l’Italia a Tallinn (Estonia), sede degli10 metri di. Sofiae Danilo Dennishanno conquistato ilnella carabina mista. Decisivo il successo per 16-6 ai danni del duo tedesco composto da Anna Janssen e David Koenders. L’oro è andato alla Norvegia di Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, che nel gold medal match ha superato gli israeliani Olga Tashtchiev e Sergey Richter (argento) con lo score di 16-10. Nel secondo bronze medal match, infine, successo netto (16-2) della Norvegia 2 di Jenny Stene e Henrik Larsen contro la Svezia di Hannah Goeransson ed Erik Ola Bjoern Sahlin. Eliminati nelle qualificazioni, infine, Martina Ziviani e Michele Bernardi, che hanno chiuso la loro gara al 26° ...

