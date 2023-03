Europa League | Juve-Friburgo 1-0 | gol di Di Maria

(Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Lantus batte 1-0 ilnel match d'andata degli ottavi di finale di, disputato all'Allianz Stadium di Torino. A decidere la partita la rete di Dial 53'. Il ritorno si giocherà tra sette giorni in Germania. Nel primo tempo padroni di casa vicini al gol con Rabiot, Cuadrado, Locatelli e Vlahovic ma il risultato non si sblocca. Il risultato cambia all'8' della ripresa grazie al campione del mondo che sfrutta l'assist di Kostic e supera Flekken. Laperde per infortunio Alex Sandro dopo 23 minuti (al suo posto Bonucci) e nel finale si fa male anche Chiesa che resta però in campo. Alannullato il gol del possibile 1-1 per un fallo di mano. Holer segna, ma l'assist di Ginter è viziato da un tocco irregolare.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - juventusfc : ??Allegri: « Voglio vedere un atteggiamento positivo domani e mettere le basi per arrivare in vantaggio al ritorno.… - juventusfc : ??Kostic: « Conosco l'Europa League, l'ho già vinta. Dobbiamo iniziare domani con una bella prestazione e puntare a… - Agenzia_Ansa : La Juventus batte Friburgo 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. A Firenze, Fiorentina batte Si… - sportface2016 : #Juventus, #DiMaria: 'Vittoria importante. Futuro? Io sto bene qui' -

Il ritorno è in programma in Spagna il 16 marzo. La Roma può sperare di passare il turno degli ottavi di finale di: all'Olimpico, l'undici targato José Mourinho riesce a vincere per 2 - 0 nell'andata contro il Real Sociedad e può dormire sonni tranquilli, in attesa di approdare in Spagna per il match ...La Juventus ha battuto il Friburgo 1 - 0 nell'andata degli ottavi di finale di. A decidere il match è stato un gol di Di Maria a segno all'8' del secondo tempo. Nel finale preoccupazione per un infortunio al ginocchio a Chiesa: esaurite le sostituzioni il giocatore ...Si sono svolti gli ottavi di finale d'andata di: tutti i risultati del giovedì sera di coppe europee Si sono svolte le partita d'andata degli ottavi di. Di seguito tutti i risultati della giornata. Sporting - Arsenal 2 - ...

Europa League, Juventus-Friburgo 1-0: Di Maria incorna e manda ko i tedeschi, apprensione per Chiesa - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo la tripletta di Nantes è ancora Di Maria a trascinare la Juve nella gara di andata di Europa League contro il Friburgo. Suo il gol vittoria che spacca una partita dominata dai ...TORINO (ITALPRESS) – Con un gol di Angel Di Maria la Juventus si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League.