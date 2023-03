Eurolega, il programma odierno: c’è Fenerbahce-Barcellona (Di venerdì 10 marzo 2023) Si chiude oggi la 28esima giornata di Eurolega che ha aperto le danze ieri. In programma ci sono ben 4 incontri a cominciare dalle 18.30 con la sfida tra Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv. Occhi puntati però sulla gara d’alta classifica tra Fenerbahce e Barcellona. Ecco dunque il programma odierno e dove vedere in diretta le partite di stasera dopo le due esibizioni di Olimpia Milano e Virtus Bologna. Eurolega, il programma odierno Photo by Sportface.it Si comincia alle 18.30 con il match tra Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv. Quasi uno spareggio per raggiungere momentaneamente la zona playoff, anche se sarebbe improprio chiamarlo così. I turchi sono attualmente decimi con 13 successi e la pesante sconfitta contro la Stella Rossa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Si chiude oggi la 28esima giornata diche ha aperto le danze ieri. Inci sono ben 4 incontri a cominciare dalle 18.30 con la sfida tra Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv. Occhi puntati però sulla gara d’alta classifica tra. Ecco dunque ile dove vedere in diretta le partite di stasera dopo le due esibizioni di Olimpia Milano e Virtus Bologna., ilPhoto by Sportface.it Si comincia alle 18.30 con il match tra Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv. Quasi uno spareggio per raggiungere momentaneamente la zona playoff, anche se sarebbe improprio chiamarlo così. I turchi sono attualmente decimi con 13 successi e la pesante sconfitta contro la Stella Rossa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bolognabasket : Oggi in programma 4 gare per chiudere la 28° giornata - bolognabasket : Risultati di oggi e programma di domani in Eurolega - bolognabasket : il programma di oggi in Eurolega - bolognabasket : Eurolega, risultati di oggi e programma di domani - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su -