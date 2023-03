Eurolega 2022 2023 | il Fenerbahce piega il Barcellona | Panathinaikos di rimonta sulla Stella Rossa

(Di venerdì 10 marzo 2023) Oggi si sono giocati i match validi per la 28ª giornata di. Vittoria pesante in chiave playoff del Maccabi Tel Aviv che vince in trasferta contro l’Efes 86-64. Partita dominata dagli ospiti grazie a un primo quarto chiuso 33-20 e a un Baldwin da 23 punti 2 rimbalzi e 4 assist. Maccabi che si insedia in 8ª posizione, ultima utile per i playoff, con le stesse vittorie di Partizan e Zalgiris. Efes che scende al 10° posto con 13 vittorie. Ilbatte il81-73 nel big match di giornata. La squadra turcadopo un primo quarto perso 30-18 mandando 5 giocatori in doppia cifra, Motley il migliore con 16 punti seguito da Guduric, Booker, Wilbekin e Hayes. Non bastano agli ospiti i 19 punti di Mirotic. Perde ancora la...

Sesta vittoria in fila per l' Olimpia Milano che batte 76 - 62 il Partizan nel match valido per la 28ª giornata di/2023. Grande prestazione di squadra dei padroni di casa che mandano in doppia cifra 4 giocatori con 14 punti per Baron e Davies e 10 per Napier e Pangos. Milano si avvicina a due ...Basket- 2023 Squadra Virtus Bologna Ventottesima giornata diper la Virtus Segafredo Bologna che è ospite dell'Alba Berlino. I primi punti del match arrivano per mano di Olinde che apre il ...

L'AS Monaco Basket, reduce dalla vittoria casalinga contro il Panathinaikos, chiude questa sera il doppio turno di EuroLeague ospite del Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz. Per coach ...