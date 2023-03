Euro 2032, Firenze tra le candidate dell’Italia: c’è l’annuncio di Nardella (Di venerdì 10 marzo 2023) Firenze si candida per ospitare Euro 2032 in Italia e a casa propria. La città fra le più artistiche e storiche del nostro paese ha la voglia di ospitare una manifestazione sportiva di ampio raggio che possa raccogliere tutto il Vecchio Continente. Il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, avrebbe infatti l’obiettivo di ospitare una grande kermes di calcio dopo aver ospitato il Tour de France 2024, il Golden Gala di atletica e gli Atp 250 di tennis. E’ stato il sindaco Nardella ad ufficializzare la candidatura della città di Firenze per ospitare la manifestazione del 2032. Su Instagram il primo cittadino ha detto: “Ho firmato la candidatura di Firenze agli Europei di calcio Italia 2032. Un’altra ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023)si candida per ospitarein Italia e a casa propria. La città fra le più artistiche e storiche del nostro paese ha la voglia di ospitare una manifestazione sportiva di ampio raggio che possa raccogliere tutto il Vecchio Continente. Il primo cittadino di, Dario, avrebbe infatti l’obiettivo di ospitare una grande kermes di calcio dopo aver ospitato il Tour de France 2024, il Golden Gala di atletica e gli Atp 250 di tennis. E’ stato il sindacoad ufficializzare la candidatura della città diper ospitare la manifestazione del. Su Instagram il primo cittadino ha detto: “Ho firmato la candidatura diaglipei di calcio Italia. Un’altra ...

