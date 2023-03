Espongono uno striscione sulla strage di Cutro | multa alla squadra e squalifica al capitano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteodebellis : RT @globalistIT: La squadra si chiama Asd Athletic Brighela ed è attiva nella bergamasca. A loro la nostra solidarietà. Sul giudice sporti… - zazu_93 : RT @pallonatefaccia: 'Dopo quella che i nostri politici seguitano a chiamare 'tragedia' ed è invece risultato di scelte ben precise, ribadi… - GabiSuzanne : RT @globalistIT: La squadra si chiama Asd Athletic Brighela ed è attiva nella bergamasca. A loro la nostra solidarietà. Sul giudice sporti… - globalistIT : La squadra si chiama Asd Athletic Brighela ed è attiva nella bergamasca. A loro la nostra solidarietà. Sul giudice… - infoitsport : Espongono uno striscione contro le morti in mare, società multata e squalifica per il capitano -

Nella Bergamasca, una squadra di calcio di terza categoria, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata per aver esibito uno striscione di protesta per i morti del naufragio di Cutro. Prima del fischio ...

Nella Bergamasca, una squadra di calcio di terza categoria, l’Asd Athletic Brighela, è stata multata per aver esibito uno striscione di protesta per i morti del naufragio di Cutro. Middle placement ...Doveva essere un gesto di solidarietà nei confronti delle oltre 70 vittime del naufragio di migranti a Cutro, è costato invece caro l’omaggio ideato da una squadra dilettantistica della Bergamasca. L’ ...