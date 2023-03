Esiste un momento migliore della giornata per rimanere incinta? Se sì, qual è? (Di venerdì 10 marzo 2023) Non capita certamente a tutte di rimanere incinta al primo tentativo, proprio per questo chi sta programmando una gravidanza può essere interessato a sapere se ci siano momenti specifici della giornata in cui la possibilità può essere più alta. Solitamente si è convinti che molto dipenda dalla fase del ciclo in cui si trovauna donna, ma alcuni ricercatori hanno avanzato un’ipotesi ancora più dettagliata. Sulla base di alcune recenti ricerche scientifiche, le probabilità di concepimento sono maggiori intorno alle 7.30 della mattina, quando le concentrazioni di spermatozoi maschili sono più elevate. Avere una maggiore quantità di sperma, infatti, rende più semplice la possibilità che questo possa incontrare l’ovulo e quindi fecondarlo. Questo accade per un motivo ben preciso, che è bene conoscere. Nel ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 10 marzo 2023) Non capita certamente a tutte dial primo tentativo, proprio per questo chi sta programmando una gravidanza può essere interessato a sapere se ci siano momenti specificiin cui la possibilità può essere più alta. Solitamente si è convinti che molto dipenda dalla fase del ciclo in cui si trovauna donna, ma alcuni ricercatori hanno avanzato un’ipotesi ancora più dettagliata. Sulla base di alcune recenti ricerche scientifiche, le probabilità di concepimento sono maggiori intorno alle 7.30mattina, quando le concentrazioni di spermatozoi maschili sono più elevate. Avere una maggiore quantità di sperma, infatti, rende più semplice la possibilità che questo possa incontrare l’ovulo e quindi fecondarlo. Questo accade per un motivo ben preciso, che è bene conoscere. Nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ITSquOd : RT @Alt_EffeQuattro: @ITSquOd help if u ?? Tizio chiede una piccola stampante termica che stampi uno scontrino con data e ora nel momento in… - Lo_Scoglionato : Il SSN non esiste più da 30 anni dal momento in cui Cdx e Csx si sono susseguiti con finte alternanza e con gli ste… - fayeval90 : RT @dickgvmshoe: Di Maria bravissimo a segnare colpendo di testa un pallone che non esiste, dal momento che in area non ne arrivano ed è pe… - ModugnoLucrezia : @calftcurls In adolescenza non ho avuto nessun fidanzatino, mi bastavano le storie assurde delle mie amiche. Dai 20… - AndreaZeoli : RT @dickgvmshoe: Di Maria bravissimo a segnare colpendo di testa un pallone che non esiste, dal momento che in area non ne arrivano ed è pe… -