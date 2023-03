ESCLUSIVA TAG24-Terremoto in Umbria, la sindaca di Assisi Stefania Proietti: “Nessun danno alla nostra città” (Di venerdì 10 marzo 2023) Trema l’Umbria: ieri è stata registrata una scossa 4.6 con epicentro a 6 kilometri da Umbertide, la Regione però ha confermato che non si segnalano emergenze in provincia di Perugia. La sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti ha raccontato a TAG24 come la sua città ha reagito al recente sisma ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Trema l’: ieri è stata registrata una scossa 4.6 con epicentro a 6 kilometri da Umbertide, la Regione però ha confermato che non si segnalano emergenze in provincia di Perugia. Ladie presidente della Provincia di Perugiaha raccontato acome la suaha reagito al recente sisma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tag24news : #BenedettaPrimavera” rappresenta il ritorno del varietà di una volta sulle orme di “Fantastico“, di cui cantò la le… - Tag24news : #fermarelastrage è l’hashtag lanciato in vista della manifestazione di sabato 11 marzo a Cutro, per mostrare l’indi… - Tag24news : Intervista esclusiva di TAG24 all’avvocato Luigi Li Gotti, il quale assisterà, insieme a un pool di penalisti, i fa… - Tag24news : Lo stesso giorno in cui è stato celebrato il funerale di Maurizio Costanzo, #repubblica pubblica un’intervista di A… -