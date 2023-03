Esami maturità tornano alla normalità | prima prova scritta il 21 giugno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : RT @TgrRaiCalabria: Esami di maturità: si incomincia il 21 giugno con la prima prova. Lo ha annunciato il Ministro Valditara @TgrRai #IoSeg… - stxckinlimbo : esattamente 3 anni fa la mia classe organizzò la cena in occasione dei -100 giorni agli esami di maturità. dopo que… - vi_dil : Il @Tg1Rai ha riformato gli esami di #maturità riesumando la terza prova scritta e fissandola per il 27 giugno. - wendy9600544024 : La commissione interna degli esami di maturità 2023 #amici22 - TgrRaiCalabria : Esami di maturità: si incomincia il 21 giugno con la prima prova. Lo ha annunciato il Ministro Valditara @TgrRai #IoSeguoTgr -

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato, in anticipo rispetto allo scorso anno, l'ordinanza che definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di ...Il non obbligo dello svolgimento dei PCTO per l'ammissione aglidiè stata disposta inoltre dal Milleproroghe, legge 24 febbraio, n. 14.2023: i PCTO non saranno requisito di ...Gliinizieranno il 21 giugno e le prove saranno nazionali. Si torna allapre covid ma si terrà conto delle difficoltà che gli studenti hanno dovuto affrontare in questi anni segnati ...