Esame abilitazione professionale 2023: chi può ancora farlo a distanza e chi no (Di venerdì 10 marzo 2023) Esame abilitazione professionale 2023: si può ancora fare a distanza? Recentemente convertito in legge il Milleproroghe 2023 ha previsto l'estensione sino al prossimo 31 dicembre della possibilità di prevedere particolari modalità di svolgimento, anche a distanza, degli esami per l'abilitazione professionale e dei tirocini.La norma originaria risale al periodo della pandemia quando, al fine di limitare gli spostamenti e di conseguenza i contatti tra le persone e la diffusione del virus, il Decreto – legge numero 22 dell'8 aprile 2020, ha permesso ad uno o più decreti ministeriali di prevedere modalità di svolgimento degli esami e delle esperienze pratiche previste per l'abilitazione ...

