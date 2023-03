“Era una questione di gioco d’azzardo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 03/10/2023 alle 12:43 TEC L’ex giocatore del Girona ha dichiarato a ‘El Larguero’ che nessun club gli ha mai offerto denaro Il trambusto continua dopo il reclamo di Aday e la successiva risposta della Liga Il calcio spagnolo è scosso da un nuovo scandalo dopo le parole di Aday Benítez, ex giocatore del Girona, nel programma ‘El bar de Sique’ dove ha parlato di un tentativo di acquisto per 50.000 euro in una partita contro Córdoba. Per questo l’ex calciatore e attuale collaboratore di Cadena SER in spazi come ‘Què t’hi jugues’, È intervenuto ieri sera a ‘El Larguero’ per approfondire l’argomento.Aday Benítez ha sottolineato che si trattava di “una questione di scommesse” in quella partita Córdoba-Girona nell’ultima giornata della stagione 2016/17 in LaLiga SmartBank, in cui nessuno dei ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 03/10/2023 alle 12:43 TEC L’ex giocatore del Girona ha dichiarato a ‘El Larguero’ che nessun club gli ha mai offerto denaro Il trambusto continua dopo il reclamo di Aday e la successiva risposta della Liga Il calcio spagnolo è scosso da un nuovo scandalo dopo le parole di Aday Benítez, ex giocatore del Girona, nel programma ‘El bar de Sique’ dove ha parlato di un tentativo di acquisto per 50.000 euro in una partita contro Córdoba. Per questo l’ex calciatore e attuale collaboratore di Cadena SER in spazi come ‘Què t’hi jugues’, È intervenuto ieri sera a ‘El Larguero’ per approfondire l’argomento.Aday Benítez ha sottolineato che si trattava di “unadi scommesse” in quella partita Córdoba-Girona nell’ultima giornata della stagione 2016/17 in LaLiga SmartBank, in cui nessuno dei ...

