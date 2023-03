Enzo Paolo a Carmen Russo | «Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello Vip» Il commento della showgirl – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 10 marzo 2023)al GFVIP (US Endemol Shine) Dopo la reprimenda di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe giudicato eccessivi e volgari alcuni contenuti delVip, dal reality show di Canale 5 è stata ‘epurata’ persino, protagonista una volta a settimana del balletto finale all’interno del segmento GFVip Night. Un’assenza di cui ha parlato via social la diretta interessata. Stuzzicata dal maritoTurchi – “Ti stai riposando, no? Tidal” – laha chiarito la sua posizione in una storia su Instagram: “No, non è che mi...