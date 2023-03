Enzo Paolo a Carmen Russo | «Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello Vip» Il commento della showgirl – Video

(Di venerdì 10 marzo 2023)al GFVIP (US Endemol Shine) Dopo la reprimenda di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe giudicato eccessivi e volgari alcuni contenuti delVip, dal reality show di Canale 5 è stata ‘epurata’ persino, protagonista una volta a settimana del balletto finale all’interno del segmento GFVip Night. Un’assenza di cui ha parlato via social la diretta interessata. Stuzzicata dal maritoTurchi – “Ti stai riposando, no? Tidal” – laha chiarito la sua posizione in una storia su Instagram: “No, non è che mi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VCamilli : @robymallo Che forte Enzo Paolo! - SuttoraM : @Enzo55179168 @massimi02112109 @Rossana7336 @MolaschiClara @Cristin97215062 @guagnano_paolo @RobertoGranai… - ciuppina : RT @tonyspillo: Non ci posso credere.. @GineLamborghini ai nuovi mostri di striscia la notizia.... Con la palpatina di Enzo paolo turchi su… - fiamme77 : RT @tonyspillo: Non ci posso credere.. @GineLamborghini ai nuovi mostri di striscia la notizia.... Con la palpatina di Enzo paolo turchi su… - tonyspillo : Non ci posso credere.. @GineLamborghini ai nuovi mostri di striscia la notizia.... Con la palpatina di Enzo paolo t… -

Visto che i vipponi non vanno più in studio perché ci sono state un po' di restrizioni ["si sono comportati male" fa ecoTurchi, ndr] quindi non vanno e non gli permettono di fare lo show ...Tesi smentite Lo scorso 22 luglio, a dare notizia della desecretazione era statoBolognesi, ... Non lo prese sul serioRaisi, ex deputato di Alleanza nazionale, bolognese: "Mente sapendo di ......amministrato insieme al candidato sindaco del PDPetrini. Chi oggi parla per conto di Forza Italia non ricorda la frattura nel partito, che ha portato figure conosciute e stimate come...

Enzo Paolo a Carmen: "Ti hanno fatto fuori dal GFVip", la sua spiegazione Biccy

Carmen Russo fuori dal GF VIP Le parole della ballerina Ieri pomeriggio quindi, in attesa di prendere la piccola Maria di ritorno da scuola, Carmen Russo era in macchina con Enzo Paolo Turchi e ...Una folla per i funerali di Enzo Monachesi: la moglie Patrizia e le figlie Veronica e Federica lo hanno ricordato con lettere e poesie ...