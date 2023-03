Enzo Paolo a Carmen Russo: «Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello Vip». Il commento della showgirl – Video (Di venerdì 10 marzo 2023) Carmen Russo al GFVIP (US Endemol Shine) Dopo la reprimenda di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe giudicato eccessivi e volgari alcuni contenuti del Grande Fratello Vip, dal reality show di Canale 5 è stata ‘epurata’ persino Carmen Russo, protagonista una volta a settimana del balletto finale all’interno del segmento GFVip Night. Un’assenza di cui ha parlato via social la diretta interessata. Stuzzicata dal marito Enzo Paolo Turchi – “Ti stai riposando, no? Ti hanno fatto fuori dal Grande Fratello” – la Russo ha chiarito la sua posizione in una storia su Instagram: “No, non è che mi hanno fatto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 10 marzo 2023)al GFVIP (US Endemol Shine) Dopo la reprimenda di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe giudicato eccessivi e volgari alcuni contenuti delVip, dal reality show di Canale 5 è stata ‘epurata’ persino, protagonista una volta a settimana del balletto finale all’interno del segmento GFVip Night. Un’assenza di cui ha parlato via social la diretta interessata. Stuzzicata dal maritoTurchi – “Ti stai riposando, no? Tidal” – laha chiarito la sua posizione in una storia su Instagram: “No, non è che mi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gintonic______ : RT @fracohen: Gin ai nuovi mostri per il video con enzo paolo turchi ?? #gintonic - sonostronzaaa : ginevra ed Enzo Paolo i più famosi - pinguina43 : RT @fracohen: Gin ai nuovi mostri per il video con enzo paolo turchi ?? #gintonic - Juventinainside : Non ai nuovi mostri il video di Ginny con Enzo Paolo Turchi ?????? #gintonic - rosamyvita : È appena uscita Ginevra con Enzo Paolo a scherzi a parte di striscia la notizia ???? #Gintonic -