Ennesima aggressione ad un Medico di Famiglia (Di venerdì 10 marzo 2023) Avvenuta l’Ennesima aggressione a ad un Medico di Famiglia causa di una omissioni di certificazione telematica di malattia da un Medico del Cardarelli La notizia apparsa anche su questo giornale sta facendo indignare tutti. Un fatto gravissimo avvenuto in uno studio Medico a Giugliano. Sulla vicenda sono intervenuti in una nota i Medici di Medicina Generale dell’ASL Napoli 2 Nord. “Il Dr. Giovanni Galluccio, Medico di Famiglia di Giugliano in Campania, è stato aggredito emalmenato a causa di una omissione di certificazione telematica di malattia da parte di un Medico ospedaliero del nosocomio “Cardarelli” di Napoli, nonostante sia un obbligo di Legge, un obbligo contrattuale e un obbligo deontologico”. Così scrivono i Medici ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Avvenuta l’a ad undicausa di una omissioni di certificazione telematica di malattia da undel Cardarelli La notizia apparsa anche su questo giornale sta facendo indignare tutti. Un fatto gravissimo avvenuto in uno studioa Giugliano. Sulla vicenda sono intervenuti in una nota i Medici di Medicina Generale dell’ASL Napoli 2 Nord. “Il Dr. Giovanni Galluccio,didi Giugliano in Campania, è stato aggredito emalmenato a causa di una omissione di certificazione telematica di malattia da parte di unospedaliero del nosocomio “Cardarelli” di Napoli, nonostante sia un obbligo di Legge, un obbligo contrattuale e un obbligo deontologico”. Così scrivono i Medici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Avvenuta l’ennesima aggressione a ad un medico di famiglia causa di una omissioni di certificazione telematica di m… - espressione24 : Ennesima 'aggressione' in carcere: una gazza ladra in picchiata ferisce un agente penitenziario di Sulmona… - CorriereQ : Ennesima “Aggressione” in carcere ad agente penitenziario, ma questa volta da parte di una gazzaladra - QUOTIDIANONLINE : CENTROABRUZZONEWS: ENNESIMA 'AGGRESSIONE' IN CARCERE AD AGENTE PENITE... - Newsinunclick : La grave aggressione avvenuta vicino alla Stazione di Milano è l’ennesima dimostrazione che in alcune zone critiche… -