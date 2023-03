Eni scommette sulla fusione nucleare

Intanto la Glencore si prende dall'la Portovesme. Tutte fabbriche energivore. A un certo punto ... subito il ministro italianosul fatto che ci sarà un altro gruppo molto qualificato che ...Equita SIMinoltre su una potenziale semplificazione della politica di remunerazione degli azionisti, con un legame diretto con la generazione di cassa. In attesa delle indicazioni da, ......23%, Italgas +0,83%,+0,35%. Nella top ten del giorno svetta anche Stellantis , +1,18% (16,138 ... Tra le mid cap però brilla Mps, con il mercato chesu un rilancio della banca più antica d'...

ENI cala alla vigilia dei conti. Dividendo può sorprendere Trend-online.com

Continua la scommessa di Eni sulla fusione nucleare made in Usa. Anzi raddoppia. Se già da qualche anno il colosso italiano dell'oil and gas era tra gli "azionisti… Leggi ...Continua la scommessa di Eni sulla fusione nucleare made in Usa. Anzi raddoppia. Se già da qualche anno il colosso italiano dell'oil and gas era tra gli "azionisti… Leggi ...