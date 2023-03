Energia | Pichetto Fratin | ' Verso la conferma degli sconti nelle bollette'

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il governo Meloni è intenzionato are gliin scadenza il 31 marzo per le, è questo quantoto a Sky Tg 24 dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ...

... è questo quanto confermato a Sky Tg 24 dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica GilbertoFratin. "Stiamo facendo in questi giorni una valutazione in raccordo con il ministero ...Fratin ha poi precisato che la flessione della bolletta elettrica, 'va legata al prezzo del gas perché gran parte della nostraè prodotta con centrali a gas e se il gas viene a 40 ......e della Sicurezza Energetica GilbertoFratin che ha dichiarato: 'Il conflitto in Ucraina ci ha spinto ad accelerare la diversificazione energetica e lo sviluppo di fonti dipulita ...

Il governo Meloni dovrebbe confermare gli sconti sulle bollette dell'energia, che continuano a scendere dopo il picco raggiunto qualche mese fa.Iva ridotta al 5% sul gas e azzeramento degli oneri impropri delle bollette sono due misure del governo contro il caro-energia in vigore fino al 31 marzo 2023. Le associazioni dei consumatori in press ...