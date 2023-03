Energia dalle onde del mare | da Eni il progetto ISWEC a Pantelleria

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Convertire l'delleper fornire direttamente elettricità rinnovabile a. Sarà possibile grazie all'installazione completata da Eni del primo dispositivo(Inertial Sea Wave Energy Converter) al mondo collegato alla rete elettrica dell'isola, che potrà raggiungere i 260kW di picco di produzione dielettrica da moto ondoso.Si tratta di una campagna sperimentale per lo sviluppo dei dispositivi di seconda generazione già in fase di studio.Sviluppato da Eni in collaborazione con il Politecnico di Torino e Wave for Energy srl (spinoff dello stesso ateneo),è una tecnologia innovativa nell'ambito delle soluzioni per la produzione dirinnovabile offshore capace di convertire il moto delle ...