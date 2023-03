Empoli, Zanetti: «Vicario? Come se togliessero Osimhen al Napoli» (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Tutti i dettagli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Udinese. PAROLE – «Vicario sta convivendo con una botta al costato, stiamo provando a far di tutto, è convocato ma non ho la certezza che ci sarà. Sarà una scelta dell’ultimo, naturalmente lui è importante, ma abbiamo grande fiducia in Perisan. Noi abbiamo un fuoriclasse che è il portiere, è Come se al Napoli togli Osimhen. Cambiaghi ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti, purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo per quello che abbiamo. Lo stesso Caputo ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le parole di Paolo, allenatore dell’, alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Tutti i dettagli Paoloha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Udinese. PAROLE – «sta convivendo con una botta al costato, stiamo provando a far di tutto, è convocato ma non ho la certezza che ci sarà. Sarà una scelta dell’ultimo, naturalmente lui è importante, ma abbiamo grande fiducia in Perisan. Noi abbiamo un fuoriclasse che è il portiere, èse altogli. Cambiaghi ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti, purtroppo ci manca. Lo recupereremo ma ora dobbiamo attingere dal gruppo per quello che abbiamo. Lo stesso Caputo ha avuto infiammazione al tendine, sono certo che vedremo la differenza con ...

