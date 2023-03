Empoli-Udinese | Zanetti | “Vogliamo tornare al successo Vicario? Deciderò all’ultimo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 marzo 2023) Paolo, tecnico dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Serie A 2022/2023 contro l’. Il dubbio principale riguarda l’eventuale presenza di Guglielmo, ancora non al 100% dopo la contusione al costato che l’ha costretto a saltare la sfida contro il Monza: “E’ convocato, ma non è detto che sarà a disposizione.momento. Stiamo facendo di tutto perché è un giocatore importante per noi. E’ come se al Napoli togliessero Osimhen. Tuttavia c’è grande fiducia in Perisan“.ha poi parlato degli altri infortunati: “Cambiaghi ha un infortunio muscolare, mentre Caputo ha un’infiammazione al tendine. Tuttavia non voglio cercare alibi, è un concetto che non mi piace“. “L’è ...