Emilia Romagna, autista dice "lesbica" ad una collega: per la Cassazione deve essere licenziato (Di venerdì 10 marzo 2023) Un autista che dice "lesbica" ad una collega, violando la dignità della donna, è da licenziare. Questo è ciò che pensano i giudici della Cassazione, in contrasto con la decisione della Corte d'Appello di Bologna che, nel 2020, aveva ritenuto eccessivo il licenziamento per quello che per loro era solo un "comportamento inurbano". Tuttavia, la Suprema Corte, dal verdetto 7029 della Sezione lavoro, ha accolto il ricorso della Tper spa, società Emiliana di trasporto pubblico, che voleva licenziare per "giusta causa" e senza alcun diritto ad indennità uno degli autisti suoi dipendenti che alla fermata dei pullman aveva rivolto a una collega, che da poco aveva partorito due gemelli, la frase: "Ma perché sei uscita incinta pure tu? Ma perché non sei lesbica

