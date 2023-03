Emanuele, titolare di un’agenzia di assicurazioni a 27 anni: “Ecco i segreti del mio settore” (Di venerdì 10 marzo 2023) Emanuele Balossi è un giovane imprenditore bergamasco: classe 1996, nel 2015 entra nel settore delle intermediazioni assicurative e nel 2019 fonda MAB (Mediazioni Assicurative Balossi) di cui è titolare. La valutazione del rischio per i privati, PMI (Piccole e Medie Imprese) e POE (Piccoli Operatori Economici) è al centro della sua attività lavorativa, che si estende su tutto il territorio italiano, principalmente al Nord. Scopriamo meglio di che cosa si occupa. Che cosa comporta, a livello pratico, essere consulente assicurativo? E cosa significa per te? Sia a livello pratico che personale significa saper seguire bene le persone: ciò di cui ci occupiamo è portare il cliente a conoscenza di quelli che sono i rischi ai quali è posto nella vita di tutti i giorni e nella sua attività lavorativa. Lo facciamo con l’obiettivo di formarlo e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023)Balossi è un giovane imprenditore bergamasco: classe 1996, nel 2015 entra neldelle intermediazioni assicurative e nel 2019 fonda MAB (Mediazioni Assicurative Balossi) di cui è. La valutazione del rischio per i privati, PMI (Piccole e Medie Imprese) e POE (Piccoli Operatori Economici) è al centro della sua attività lavorativa, che si estende su tutto il territorio italiano, principalmente al Nord. Scopriamo meglio di che cosa si occupa. Che cosa comporta, a livello pratico, essere consulente assicurativo? E cosa significa per te? Sia a livello pratico che personale significa saper seguire bene le persone: ciò di cui ci occupiamo è portare il cliente a conoscenza di quelli che sono i rischi ai quali è posto nella vita di tutti i giorni e nella sua attività lavorativa. Lo facciamo con l’obiettivo di formarlo e ...

