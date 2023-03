Elon Musk vuole costruire una città in Texas per i suoi dipendenti (Di venerdì 10 marzo 2023) Una città intera, dove i dipendenti delle sue società possano trasferirsi per vivere e lavorare, poco distante da Austin in Texas. È il progetto di Elon Musk, che per la nuova cittadina avrebbe anche trovato già il nome: Snailbrook. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, l’imprenditore attraverso le sue controllate avrebbe già acquistato oltre 1.400 ettari di terreno – poco meno di un decimo del comune di Milano – vicino alla capitale del Texas. Musk vorrebbe costruire oltre cento abitazioni e i servizi connessi, come piscine e aree sportive, per i dipendenti di Tesla, Boring Co. e SpaceX, le cui sedi principali si trovano nell’area. L’obiettivo è quello di avere degli appartamenti più vicini ai luoghi di lavoro e con costi per ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Unaintera, dove idelle sue società possano trasferirsi per vivere e lavorare, poco distante da Austin in. È il progetto di, che per la nuova cittadina avrebbe anche trovato già il nome: Snailbrook. Secondo un’inchiesta del Wall Street Journal, l’imprenditore attraverso le sue controllate avrebbe già acquistato oltre 1.400 ettari di terreno – poco meno di un decimo del comune di Milano – vicino alla capitale delvorrebbeoltre cento abitazioni e i servizi connessi, come piscine e aree sportive, per idi Tesla, Boring Co. e SpaceX, le cui sedi principali si trovano nell’area. L’obiettivo è quello di avere degli appartamenti più vicini ai luoghi di lavoro e con costi per ...

