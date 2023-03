Elly sosterrà Kiev L’alleanza con i grillini? Dipende… La versione di Franceschini

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Non è mica facile fare il leader al giorno d’oggi. Non dico che fosse più semplice ai tempi della Dc, ma senz’altro c’erano blocchi ben definiti e non questa fluidità nell’elettorato”. Riflette a voce alta l’ex ministro Darioa margine della presentazione del libro dell’amico ex democristiano Pier Ferdinando Casini. Insiste spesso sulla differente “velocità” tra i due momenti storici della politica. Quasi che questo fosse il vero elemento di demarcazione tra la fine della Prima e l’inizio della Seconda Repubblica. Lui che è riuscito a interpretare tutte le stagioni della politica, naviga bene anche nella frenesia odierna “delle chat di whatsapp e dei continui tweet”. Anche se, per forza di cose, “ora i politici tendono a essere più superficiali”. Ma non necessariamente inferiori a quelli del passato dal punto di vista delle capacità. Anzi, la scena ...