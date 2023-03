Elly Schlein divide il Pd nella rossa Livorno | i malumori dei dem

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni esprime solidarietà alla segretaria del Pd, Elly Schlein, vittima di un atto vergognos… - LaVeritaWeb : Gli asterischi nelle comunicazioni ufficiali evitano i riferimenti a maschile e femminile. E con un «Gentilissim*»,… - matteosalvinimi : Inaccettabile. Solidarietà a Elly Schlein. - mariuskrossi1 : RT @ultimora_pol: Carlo #Calenda: 'Da Elly #Schlein mi sento molto lontano perché ha una visione molto ideologica e semplicistica delle cos… - TommyBrain : Con Elly Schlein sarà un'opposizione banale ma molto rumorosa - Gavino Piga' -

... ma questi primi risultati saranno sufficienti a farla sopravvivere alle imboscate della sua stessa minoranza A una decina di giorni dalla sorprendente vittoria dialle primarie del ...a a a Se fossi in, in Laura Boldrini , in Luciana Littizzetto , nel coro delle femministe italiane, perfino nel Pd in blocco be', io m'inalbererei assai per il trattamento ignobile a cui, in questi giorni,...'Io sostengo il lavoro die penso che farà bene'. Così Walter Veltroni a L'Aria che Tira su La7. 'Ho votato alle primarie. Chi Il voto è segreto'.

Bersani: “Rientro nel Pd Se ci sarà un nuovo inizio e se Schlein farà i giusti passi, prenderò la… Il Fatto Quotidiano

Walter Veltroni sulla neosegretaria del PD: "Sostengo il lavoro di Elly Schlein, penso che farà bene". E sulla richiesta di dimissioni di Piantedosi aggiunge: "Non è questo il mio ruolo".L’avvento di Elly Schlein ha cambiato lo scenario: si è ripresa un pezzo dell’elettorato ceduto a Giuseppe Conte, e ridotto ai minimi termini la ragione d’essere di Sinistra Italiana e Verdi. Due ...