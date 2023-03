Elly Schlein | accordo raggiunto | il nuovo ruolo di Bonaccini

(Di venerdì 10 marzo 2023)proporrà il nome di Stefanoquale prossimo presidente del Partito Democratico all'assemblea di domenica, a Roma. È il punto di cadutafra segretaria dem e presidente dell'Emilia-Romagna al termine del colloquio in videoconferenza avuto oggi. Oltre due ore di confronto «positivo svolto in un clima di piena collaborazione», viene sottolineato. Una scelta che fa chiarezza sulla formula "gestione unitaria" che entrambi gli sfidanti alle primarie hanno invocato ancor prima della fine del congresso. La leader dem si è messa in contatto con il governatore nel tardo pomeriggio, subito dopo il funerale di Bruno Astorre, a cuiha partecipato in mezzo a una folla di circa un migliaio di persone arrivate a Colonna, comune dei Castelli Romani, per ...

"Un incontro positivo svolto in un clima di piena collaborazione. Ad esito del confronto, Elly Schlein intende proporre il nome di Stefano Bonaccini come presidente all'Assemblea del Partito democratico". Poche righe, quelle contenute in una nota, che sanciscono l'accordo tra la neo segretaria e il governatore. Elly Schlein e Stefano Bonaccini dovevano incontrarsi, ma lei non ha potuto (o voluto) salire a Bologna, lui non ha potuto (o voluto) scendere a Roma, così si sono videochiamati. Risolta almeno in parte la questione organizzativa del nuovo Pd, è ancora nebbia fitta per quella delle alleanze.

Intesa raggiunta tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Dopo una video-call durata quasi due ore si scioglie il nodo e si trova l'accordo: la nuova segreteria proporrà il nome del governatore dell'Emilia-Romagna.