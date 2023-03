Elite 7, entra nel cast della cantante brasiliana Anitta, tutte le novità (Di venerdì 10 marzo 2023) Finora era stata solo una voce di corridoio ma è appena arrivata la conferma di Netflix, la cantante Anitta è ufficialmente entrata nel cast di Leggi su today (Di venerdì 10 marzo 2023) Finora era stata solo una voce di corridoio ma è appena arrivata la conferma di Netflix, laè ufficialmenteta neldi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davideduz : @antoniocorsa @Fletcher_Lynd Dovete accettare la realtà attuale che la serie A è diventata un campionato di medio v… - pillolazzanera : @MauroVa52875661 @maries582000 @UNIREDPILL Non c'entra una sega quanto abbiano dominato. Erano una ristrettissima e… - Marchesaangeli : @LBasemi Alessandro e cesare erano bisessuali . Non c'entra niente il sesso col valore in guerra . Il problema è un… - Brancaleone72 : @EntropicBazaar @BrucePaine2 @AntiGiornale Scusa ma cosa c'entra l'elite sfruttatrice con il teocentrismo? L'orgogl… - MAX_ITA_LT_69 : RT @MAX_ITA_LT_69: @paolobucci68 Io non sono russofobo. Amo i russi, e le russe (??) Ma questa elite di criminali di guerra no, non la amo,… -