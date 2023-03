Elisabetta Canalis: l’allenamento in palestra finisce male | Brusca caduta, come sta (Di venerdì 10 marzo 2023) Brusca caduta durante una sessione intensa di allenamento per Elisabetta Canalis: cosa è successo e come sta l’ex velina. Spesso ci si interroga su come le donne del mondo dello spettacolo riescano a mantenere un fisico tonico e sodo anche dopo aver superato i 40 anni. I maligni e gli invidiosi saltano subito alla conclusione che ci sia l’aiuto della chirurgia estetica e dei filtri Instagram o televisivi, ma la verità è che per mantenersi così in forma negli anni c’è bisogno di un duro e costante lavoro. Incidente durante l’allenamento: come sta Elisabetta Canalis – Instagram @littlecrumb – Grantennistoscana.itQuando infatti gran parte della tua professione si basa sull’immagine, l’immagine diventa il tuo obiettivo di ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 10 marzo 2023)durante una sessione intensa di allenamento per: cosa è successo esta l’ex velina. Spesso ci si interroga sule donne del mondo dello spettacolo riescano a mantenere un fisico tonico e sodo anche dopo aver superato i 40 anni. I maligni e gli invidiosi saltano subito alla conclusione che ci sia l’aiuto della chirurgia estetica e dei filtri Instagram o televisivi, ma la verità è che per mantenersi così in forma negli anni c’è bisogno di un duro e costante lavoro. Incidente durantesta– Instagram @littlecrumb – Grantennistoscana.itQuando infatti gran parte della tua professione si basa sull’immagine, l’immagine diventa il tuo obiettivo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Elisabetta Canalis in topless: il dettaglio in terrazza è bollente (Foto) - infoitcultura : Elisabetta Canalis, topless e lato b perfetto. Gli hater scatenati: «Senza dignità» - infoitcultura : Elisabetta Canalis in topless: anticipa l'estate con le foto in slip bianco - Rosy0061 : Elisabetta canalis ha inventato il pollo alla piastra - infoitcultura : Elisabetta Canalis, la foto da censura: eccola 'fuori di seno' -