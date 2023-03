Elezioni Turchia, Erdogan annuncia il voto per il 14 maggio. Lo sfidante sarà Kemal Kilicdaroglu (Di venerdì 10 marzo 2023) Le Elezioni in Turchia per il rinnovo del Parlamento e per la presidenza della Repubblica sono state fissate al prossimo 14 maggio. A darne l’annuncio il capo dello stato ottomano e candidato Recep Tayyip Erdogan, dando ufficialmente il via alla campagna elettorale. Lo sfidante sarà Kemal Kilicdaroglu. “Il decreto sarà pubblicato sabato 11 marzo in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Leinper il rinnovo del Parlamento e per la presidenza della Repubblica sono state fissate al prossimo 14. A darne l’annuncio il capo dello stato ottomano e candidato Recep Tayyip, dando ufficialmente il via alla campagna elettorale. Lo. “Il decretopubblicato sabato 11 marzo in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Attenzione però, nessuno pensi che le elezioni in #Turchia saranno un esempio di elezioni libere ed eque. Sapete pe… - MarianoGiustino : Ragazzi, quelle della #Turchia saranno le elezioni del secolo, mai come questa volta potrebbe aprirsi una pagina nu… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA. Erdogan ribadisce la data del 14 maggio come data delle elezioni presidenziali. I sondaggi dicono che la… - RobertoSignore7 : RT @MarianoGiustino: Sabato, 11 Marzo 2023, ore 11, nella #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale vi dirò tutto quello che dovreste necessar… - GabriTroi : RT @MarianoGiustino: Sabato, 11 Marzo 2023, ore 11, nella #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale vi dirò tutto quello che dovreste necessar… -