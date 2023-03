Elezioni in Spagna, nel 2023 un altro governo di centrodestra in Europa? (Di venerdì 10 marzo 2023) PP e Vox insieme continuano ad avere la maggioranza dei seggi nelle intenzioni di voto Giorgia Meloni ci tiene molto, per cambiare gli equilibri all’interno dell’Unione Europea, ed infatti sono noti i suoi rapporti con Abascal di Vox: l’eventuale ascesa al potere di un’altra maggioranza di centrodestra in un Paese importante d’Europa le sarebbe molto utile su tanti dossier. E secondo i sondaggi degli ultimi mesi è esattamente quanto potrebbe verificarsi entro la fine dell’anno. Le Elezioni generali in Spagna dovrebbero vedere vincitori il Partito Popular di Feijoo e l’alleato Vox, di Abascal. Abbiamo preso in considerazione le ultime 10 intenzioni di voto, elencate da Electocracia, che mostrano come insieme questi due partiti oscillino tra il 43% e il 47% circa. Non è la maggioranza assoluta, ma la legge ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 10 marzo 2023) PP e Vox insieme continuano ad avere la maggioranza dei seggi nelle intenzioni di voto Giorgia Meloni ci tiene molto, per cambiare gli equilibri all’interno dell’Unione Europea, ed infatti sono noti i suoi rapporti con Abascal di Vox: l’eventuale ascesa al potere di un’altra maggioranza diin un Paese importante d’le sarebbe molto utile su tanti dossier. E secondo i sondaggi degli ultimi mesi è esattamente quanto potrebbe verificarsi entro la fine dell’anno. Legenerali indovrebbero vedere vincitori il Partito Popular di Feijoo e l’alleato Vox, di Abascal. Abbiamo preso in considerazione le ultime 10 intenzioni di voto, elencate da Electocracia, che mostrano come insieme questi due partiti oscillino tra il 43% e il 47% circa. Non è la maggioranza assoluta, ma la legge ...

