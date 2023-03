Eleonora Bertoli | il perizoma è uno spago | il tramonto ne esalta le forme

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 10 marzo 2023)adora ie anche di recente ne ha utilizzato uno nel bel mezzo di unincantato che l’ha resa stupenda. Se c’è stata una ragazza che ha saputo tirare dritto per la propria strada in ogni circostanza, dimostrando sempre e comunque il suo innato splendore, quella è di sicuro. La bolognese infatti non ha mai ascoltato alcune pesanti critiche che spesso le sono state rivolte, ma alla fine è stata in grado di recente di catturare ancora di più l’attenzione del suo pubblico grazie a uno scatto davvero sensazionale. InstagramMykonos la conoscono tutti, anche coloro che non hanno mai avuto la fortuna di poterci fare un salto, ma non per questo si deve per forza essere ignari del fatto che sia una delle isole più belle del Mediterraneo. Da ...